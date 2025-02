Santo Antônio de Posse sedia Congresso Técnico 2025 de Bandas e Fanfarras

No próximo dia 23 de março, às 9h, o Centro Múltiplo do Idoso, em Santo Antônio de Posse, será palco do Congresso Técnico 2025, organizado pela Associação Paulista de Fanfarras e Bandas com apoio da Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras.

O evento discutirá o Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras, que será realizado no segundo semestre, além do regulamento da competição.

A reunião reunirá secretários, maestros e membros de diversas fanfarras da região, com a participação de representantes de cidades como Pedreira, Amparo, Itapira, Tremembé, Campos do Jordão, São Paulo, Bragança Paulista, Ribeirão Preto, entre muitas outras.