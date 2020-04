Santo Antônio de Posse tem primeiro caso confirmado de coronavírus

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse informou sobre o primeiro caso confirmado de coronavírus na cidade. O paciente trata-se de homem de 45 anos, que esteve a trabalho em São Paulo, Campinas e Bragança Paulista, trata-se portanto, de um caso importado.

De acordo com as informações o paciente está com quadro de sintomas leves, em isolamento domiciliar e monitorado pelo Posto de Saúde da Família (PSF). Seus familiares encontram-se em isolamento e observação. Eles aguardam os oito dias para que o teste rápido seja realizado.

Após a confirmação, as autoridades reforçaram o pedido para que o isolamento social seja mantido no município.