Santo Antônio de Posse tem sete óbitos confirmados por Covid-19

De acordo com a atualização publicada pela Vigilância Epidemiológica, Santo Antônio de Posse tem sete óbitos confirmados causados pela Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

Ainda de acordo com a atualização a cidade registrou 826 casos positivos de Covid-19 desde o início da pandemia.

Desse total de casos confirmados 801 são considerados curados e quatro pacientes estão internados. A cidade registra também 85 casos suspeitos e 1235 descartados.

Entre os casos suspeitos há três pacientes internados, 82 estão em isolamento domiciliar, há dois óbitos suspeitos e cinco óbitos suspeitos foram descartados.

Entre os casos descartados 1043 foram via teste rápido, 55 via laboratório e 137 via Clínica Epidemiológica. Os números desse boletim correspondem aos dados da Vigilância Epidemiológica de Santo Antônio de Posse.

Qualquer informação que não tenha como fonte a Prefeitura Municipal não deve ser considerada como verdadeira e oficial.