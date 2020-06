Santo Antônio de Posse terá curso técnico de Contabilidade

Na última terça-feira, dia 16 de junho, a Secretaria Municipal de Educação de Santo Antônio de Posse anunciou que o município oferecerá, através da Sala Descentralizada da Etec, o curso de técnico de Contabilidade.

Em seu site oficial, o Centro Paulo Souza, administrador das Etecs e Fatecs, informou que no momento atual, em que se faz necessário manter o isolamento social como forma de combate à Covid-19, todas as medidas preventivas serão consideradas para a realização do processo seletivo.

Nesta sexta-feira, dia 19 de junho, a Secretaria disponibilizará novas informações sobre o vestibulinho e as datas do processo seletivo. Acompanhe os canais oficiais para se manter informado.