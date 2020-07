Santo Antônio de Posse volta para fase laranja do Plano São Paulo; comércio reabre com restrições

Nesta sexta-feira, dia 24 de julho, o governo do Estado anunciou a reclassificação da região de Campinas para a fase laranja do Plano São Paulo. A decisão considera os 42 municípios da região, incluindo Santo Antônio de Posse.

Portanto, o comércio em geral retoma o funcionamento em horário reduzido de quatro horas diárias, das 12h às 16h, de segunda a sexta-feira, e das 09h às 13h, aos finais de semana, seguindo as orientações de atendimento e higiene. As alterações de expediente não se aplicam aos serviços essenciais.

O funcionamento presencial de cultos religiosos e missas estão permitidos desde que cumpridas obrigatoriedades e medidas preventivas, que podem ser acessadas no texto do Decreto n. 3532/2020, no site da Prefeitura.

Além disso, todas as igrejas, templos e locais religiosos que pretenderem retomar suas atividades deverão firmar termo de responsabilidade para fins de enfrentamento e combate à epidemia do novo coronavírus/COVID-19, disponibilizado no site da Prefeitura.

O funcionamento de salões de beleza, clínicas estéticas, barbearias e academias de ginástica, continuam com atividades suspensas, de acordo com Plano São Paulo do Governo do Estado de São Paulo (Decreto Estadual n. 64.994).

As medidas passaram a vigorar a partir de 27 de julho. O texto completo do Decreto Municipal n. 3532/2020 pode ser lido no site da Prefeitura Municipal.