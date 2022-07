São Paulo é palco do II Congresso Brasileiro de Câncer de Pele

Pela primeira vez em modo presencial, o evento acontece entre os dias 8 e 9 de julho, no WTC Events Center

São Paulo, julho de 2022 – Nos próximos dias 8 e 9 de julho acontece a segunda edição do Congresso Brasileiro de Câncer de Pele, uma iniciativa das Sociedades Brasileiras de Oncologia Clínica (SBOC), Cirurgia Oncológica (SBCO) e Radioterapia (SBRT), que reúne especialistas do setor para debater a evolução do tratamento para neoplasias da pele.

Durante o evento, que será realizado pela primeira vez no modelo presencial, profissionais da área médica de oncologia clínica, dermatologia, cirurgia, entre outros, poderão acompanhar aulas, apresentação de casos clínicos e ainda discussão e debate multidisciplinar sobre a doença. O congresso também abordará aspectos técnicos relacionados à evolução do tratamento cirúrgico, radioterápico e sistêmico, além de novidades da área.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de pele (não melanoma) é o mais frequente no Brasil e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Se detectado em sua fase inicial, possui bom prognóstico e chances de cura.

Como forma de reforçar o alerta sobre prevenção e importância do diagnóstico e tratamento para esse tipo da doença, os médicos oncologistas da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), Dra. Andreia Cristina de Melo e Dr. Rodrigo Guedes, estão disponíveis para comentar sobre o tema e o evento.