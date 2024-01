São Paulo produz quase 5 milhões de MWh em energia solar fotovoltaica

Imagem Ilustrativa Pexels

Total equivale ao consumo de 2,4 milhões de residências. Participação da geração distribuída chegou a 73% em 2022 e a tendência é de mais crescimento em 2023

O Estado de São Paulo vem aumentando a produção de energias renováveis paulatinamente e um dos destaques é o crescimento da produção de energia solar, segundo o Balanço Energético Estadual 2023 (ano base 2022) produzido pela Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil). Em apenas quatro anos, a geração de energia elétrica a partir de painéis solares fotovoltaicos no estado saltou de praticamente zero, em 2018, para quase 5 milhões de Megawatt-hora (MWh) em 2022, o suficiente para abastecer cerca de 2,4 milhões de residências. Em 2023, a tendência é que o resultado seja mais expressivo, de acordo com os dados preliminares apurados até o momento.

Em termos percentuais, a cada ano, a energia solar dobrou a sua participação na geração entre 2019 e 2021: no primeiro ano da série foi de 1%, com produção de 0,6 TWh (1 Terawatt corresponde a 1 milhão de Megawatts). Já no ano seguinte a participação chegou a 2% da matriz elétrica de São Paulo, para uma produção quase triplicada de 1,8 TWh gerados. Em 2021, a produção passou a 2,5 TWh, chegando a 4%. Já em 2022, a geração solar continuou em forte expansão, com 4,5 TWh, chegando a 6% de participação no total da energia elétrica gerada no estado.

O relatório mostrou também que a geração distribuída – modalidade que utiliza painéis instalados em imóveis de pequeno ou médio consumo, com o excedente direcionado para as redes das distribuidoras – respondeu por cerca de 73% da energia solar fotovoltaica produzida. Ao todo, em 2022, cerca de 3,2 TWh foram produzidos nesta modalidade. Quatro anos antes, a geração distribuída era de apenas 0,07 TWh

A publicação da Semil, via subsecretaria de Energia e Mineração, avalia a evolução da produção e consumo de energia no estado entre os anos de 2013 e 2022. Os dados referentes ao ano base 2023 passam por análise e serão divulgados ainda neste ano.