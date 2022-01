Saúde abre agendamento de vacina contra a Covid-19 para crianças de 6 a 11 anos

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu abre nesta terça-feira, dia 25 de janeiro, a partir das 8 horas, agendamento para a imunização de crianças de 6 a 11 anos que não tenham problemas de saúde – ou seja, exceto imunossuprimidos. O atendimento será feito exclusivamente pela internet, em https://vacina.mogiguacu.sp.gov.br.

Para esta etapa serão disponibilizadas quatro mil doses distribuídas em 10 unidades de saúde: Jardim Suécia, Zona Norte, Santa Cecília, Guaçu Mirim, Rosa Cruz, Zona Sul, Ypê Pinheiro, Alto dos Ypês, Parque dos Eucaliptos e Jardim Fantinato. A imunização será agendada para os dias 26, 27 e 28 de janeiro, sendo que os pais serão comunicados no momento do agendamento sobre o local e o horário da aplicação.

Para ampliar a cobertura vacinal para o público infantil, a Secretaria de Saúde optou por alterar o horário de imunização destas 11 unidades de saúde. As vacinas para as crianças serão aplicadas no período das 15h às 19h. “A gente tem uma demanda grande de pais que pedem o horário estendido por conta do trabalho deles. Por isso, optamos pelo horário até mais tarde nessas unidades de saúde e teremos outras ações aos finais de semana”, comentou a enfermeira, Luciana Leinatti. Novas agendas serão divulgadas tão logo o município receba mais doses de imunizantes vindas do Governo do Estado.