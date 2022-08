Saúde aplica 4.485 doses no Dia D de Multivacinação

A Secretaria Municipal de Saúde aplicou 4.485 doses durante o Dia D de vacinação em Mogi Guaçu, no sábado, 20 de agosto. Neste dia, 1.842 vacinas foram aplicadas em crianças com até 5 anos pela Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e 1.717 doses da Campanha de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente. Outras 926 doses são referentes contra a Covid-19.

A enfermeira e coordenadora de imunização da Vigilância Epidemiológica (VE), Aline Roberta Leme, informou que a cidade tem obtido uma baixa adesão na campanha nacional contra a poliomielite e de atualização de caderneta. “Os números têm preocupado a Secretaria Municipal de Saúde e, por isso, solicitamos que os pais levem os filhos para se vacinarem o quanto antes”, ressaltou.

Em Mogi Guaçu, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, há 9.019 crianças com até 4 anos, 11 meses e 29 dias e outros 21.610 indivíduos entre 5 e 15 anos. Durante a primeira semana da campanha foram aplicadas somente 432 vacinas contra a poliomielite. Os dados da segunda semana ainda estão sendo compilados.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e a Campanha de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação acontecerá até o dia 9 de setembro, uma sexta-feira. Por isso, é importante lembrar os pais e responsáveis que todas as vacinas estão sendo disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivamente a este público e oferecidas também em todas as 21 Unidades Básicas de Saúde (UBBs) do município de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 15h.

“O objetivo é sempre diminuir o risco de reintrodução da poliomielite no país e garantir que crianças e adolescentes recebam todas as vacinas recomendadas pelo Plano Nacional de Imunização”, destacou Aline.

Covid-19

No sábado, 20, o município também registou baixa adesão na aplicação de doses contra a Covid-19. A ação que incluiu a livre demanda a partir de 12 anos de idade também atendeu a 4ª dose de reforço em adultos acima dos 35 anos. Foram feitas 926 imunizações.

A vacinação contra a Covid-19 continua sendo realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 15h em todos os postinhos de saúde de Mogi Guaçu. A imunização continua para a 4ª dose de reforço em adultos acima dos 35 anos e de livre demanda a partir de 12 anos de idade e de crianças na faixa etária entre 5 e 11 anos.

Para os adultos estarão disponíveis 1ª, 2ª e 3ª doses. A 1ª dose é destinada a qualquer pessoa com mais de 12 anos e a 2ª dose para quem está com o complemento em atraso. Já a 3ª dose é para quem já tomou a 2ª dose há quatro meses e a partir dos 12 anos.

Para o público infantil estarão disponíveis 1ª e 2ª doses. No entanto, a

Vigilância Epidemiológica informa que, em Mogi Guaçu, a vacina Coronavac encontra-se em falta a cerca de 30 a 40 dias, pois o Governo do Estado de São Paulo não está fornecendo o imunizante por falta de insumos.

A 5ª dose contra a doença em pessoas imunossuprimidas a partir de 50 anos de idade também está disponível. Os indivíduos deste grupo devem comparecer nos postinhos de saúde e apresentar documento com foto, carteira de vacinação e atestado médico comprovando a imunossupressão.

Em Mogi Guaçu, 345.821 cidadãos foram imunizados contra a Covid-19 desde o início da campanha em janeiro de 2021. Deste total, 132.941 pessoas receberam a 1ª dose do imunizante e 124.697 a 2ª dose. A 3ª dose foi aplicada em 70.700 munícipes. Outros 4.099 indivíduos receberam a dose única e 13.384 pessoas já receberam a 4ª dose.

Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Campanha de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação

Período: até o dia 9 de setembro

*Vacinação contra a Covid-19

– 4ª dose para pessoas a partir de 35 anos

– 5ª dose para pessoas imunossuprimidas a partir de 50 anos

– Livre demanda 1ª, 2ª e 3ª doses em adultos e 1ª e 2ª doses para crianças a partir de 5 anos

Horário: Segunda a sexta-feira das 8h às 15h

UBS Centro de Saúde

UBS Zona Sul

USF Hermínio Bueno

USF Eucaliptos

UBS Guaçu Mirim

USF Rosa Cruz

UBS Centro Oeste

UBS Ypê II

USF Ypê Pinheiro

USF Alto dos Ypês

USF Guaçuano

UBS Zona Norte

USF Zaniboni II

UBS Zaniboni I

USF Fantinato

USF Santa Terezinha

USF Santa Cecília

USF Chaparral

USF Suécia

USF Martinho Prado

USF Chácaras Alvorada