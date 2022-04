Saúde aplica 5.270 doses no sábado de vacinação contra a gripe e de livre demanda contra Covid-19

5.270 doses de vacinas contra a gripe e de livre demanda contra a Covid-19 foram aplicadas durante ação realizada no sábado, 9 de abril, pela Secretaria Municipal de Saúde. Do total de aplicações, 3.126 doses foram contra a Influenza em idosos com idade a partir de 60 anos.

Outras 2.144 aplicações foram de 1ª, 2ª e 3ª doses em adultos e de 1ª e 2ª doses em crianças com idade de 5 a 11 anos contra a doença causada pelo coronavírus. Também houve a aplicação da 4ª dose especificamente para o público idoso.

Nesta semana, a campanha de vacinação contra a Covid-19 atingiu a marca de 324.602 mil doses aplicadas contra a doença no município desde o início da campanha em janeiro de 2021. Até o momento, são 132.183 pessoas que receberam uma dose e outras 122.674 com duas doses de imunização.

63.457 indivíduos tomaram a dose adicional, 4.099 cidadãos foram imunizados com a dose única e 2.189 idosos com idade a partir de 60 anos já receberam a 4ª dose da vacina contra o coronavírus.