Saúde aplica mais de quatro mil doses e confirma mais um Sábado sem Covid

4.392 doses foram aplicadas pelos profissionais de saúde que atuaram no Sábado sem Covid, no último dia 15 de janeiro. A ação foi realizada com o objetivo de atingir o maior número de pessoas. Durante a ação, a maior procura foi pela dose de reforço.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, 3.834 pessoas procuraram os postos pela dose de reforço. Além disso, 185 pessoas foram imunizadas com a 1ª dose e outras 367 com a 2ª dose. Outras seis receberam a dose única da Janssen.

“A ação aos sábados tem sido muito bem aceita pela população, principalmente pelas pessoas que trabalham e conseguem se programar para colocar a vacinação em dia. Os números têm sido positivos e, por isso, já programamos uma nova ação para o dia 22 de janeiro”, comentou a enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, Luciana Leinatti.

No próximo dia 22, o Sábado sem Covid terá atendimento em 15 unidades de saúde no período das 8h30 às 15h30: Rosa Cruz, Eucaliptos, Ypê Pinheiro, Guaçu Mirim, Jardim Suécia, Santa Cecília, Zaniboni I, Zaniboni II, Alto dos Ypês, Hermínio Bueno, Guaçuano, Fantinato, Zona Norte, Chácaras Alvorada, Martinho Prado. Vale lembrar que não é necessário agendamento. Serão disponibilizados imunizantes para atender 1ª, 2ª e 3ª doses.

284.876 doses foram aplicadas contra a Covid-19, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Deste total, são 123.910 pessoas com uma dose do imunizante e 117.947 com duas doses. Já a imunização completa, com a dose de reforço ou 3ª dose, são 38.994 munícipes. Além disso, 4.025 doses únicas foram aplicadas.

