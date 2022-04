Saúde celebra Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial com ação na Rota dos Imigrantes

Para celebrar o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, a Prefeitura de Holambra realizou nessa terça-feira, dia 26 de abril, uma ação de orientação na Rota dos Imigrantes, próximo à esquina da Rua Dr. Jorge Latour. Entre 9h e 17h, enfermeiros e técnicos realizaram aferição de pressão arterial, mediram a circunferência abdominal e forneceram informações sobre hábitos saudáveis.

“É uma doença silenciosa. Prevenir e controlar os índices de hipertensão arterial é de suma importância”, explicou o diretor do Departamento Municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “Vamos orientar os holambrenses sobre os fatores de risco e a necessidade de manter hábitos alimentares saudáveis para evitar a patologia”.

Ainda segundo ele, moradores com alteração nos testes foram encaminhados para a Atenção Básica do Município para avaliação.

A Hipertensão Arterial, também conhecida como pressão alta, é uma doença crônica não transmissível. Ela provoca um estreitamento das artérias e faz com que o coração precise bombear o sangue com cada vez mais força. Por se tratar de uma doença assintomática, costuma evoluir com alterações estruturais ou funcionais em órgãos como coração, cérebro, rins e vasos.

No Brasil, a doença atinge 35% da população. Segundo o Ministério da Saúde, os problemas cardiovasculares são responsáveis por aproximadamente 300 mil mortes por ano no país.