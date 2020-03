SAÚDE CRIARÁ NOVOS POSTOS VOLANTES DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

A Secretaria Municipal de Saúde deve criar novos postos volantes de vacinação contra a gripe, devido ao sucesso da iniciativa realizada na manhã deste sábado, 21, no Parque “Prefeito Orlando Chiarelli” (Ingás), onde foi realizada a aplicação de vacina no sistema “drive thru” no antigo ponto de lacração do Detran.

O Município recebeu lote de 5 mil doses que se esgotaram às 11h deste sábado. Além do posto volante, a imunização contra a gripe dentro da campanha nacional ficou disponível na Vigilância Epidemiológica e em três unidades básicas de saúde.

O lote serviu exclusivamente as pessoas com mais de 60 anos e profissionais da área da saúde. Uma nova quantidade deve ser entregue pelo Ministério da Saúde apenas na quinta-feira, o que daria para iniciar uma nova etapa da vacinação na sexta-feira.

A Secretaria de Saúde, em virtude do enorme sucesso da iniciativa deste sábado, já articula a criação de outros pontos de “drive thru” espalhados pela cidade. Também utilizará a Guarda Civil Municipal para evitar que haja aglomeração, como ocorreu na manhã deste sábado nos postos de saúde.

A Secretaria de Saúde informa ainda que a população deve aguardar todas as recomendações da retomada da campanha de vacinação contra a gripe, lembrando que não existem doses disponíveis nos postos de saúde até a chegada de um novo lote.