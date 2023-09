SAÚDE DA MULHER | PREFEITURA PROMOVE CAMPANHA PARA COLETA DE PAPANICOLAU

Por Regina Vicenzotti

Foto Divulgação

A Prefeitura Municipal está empenhada em cuidar da saúde das mulheres de Santo Antônio de Posse e, entre os dias 16 e 20 de outubro, promoverá uma campanha especial de coleta de papanicolau. Esta iniciativa, realizada pela Secretaria da Saúde, visa prevenir o câncer do colo do útero, oferecendo um atendimento ampliado nos seis Postos de Saúde da Família (PSF) do município.

Estendendo o horário para maior comodidade

Durante essa semana de conscientização, os PSFs funcionarão em horário estendido, às às 20h. Isso possibilitará que as mulheres que trabalham durante o dia tenham a oportunidade de realizar o exame de papanicolau sem comprometer suas atividades diárias. A coleta do papanicolau é uma medida fundamental na detecção precoce de problemas ginecológicos, especialmente o câncer do colo do útero, que, quando apresentado em estágios iniciais, possui altas taxas de cura.

Agendamento simples e flexível

Para participar da campanha, as interessadas ​​deverão procurar o Posto de Saúde da Família de sua referência e realizar o agendamento prévio.

Dados e locais de atendimento

A coleta de papanicolau estará disponível nos seguintes locais e dias:

16/10 – PSF Olinda Forbni (Vila Bianvhi)

17/10 – PSF Benedicto Alves Barbosa (Popular)

18/10 – PSF Norberto de Olivério (Bela Vista)

19/10 – PSF João Teixeira e Antônio Bergo (Jardim Brasília)

20/10 – PSF Dr. José Paulo Marum (Ressaca)

20/10 – PSF Elídia Fabocci da Silva (Rincão)

Lembrando que o atendimento deve ser agendado com antecedência, garantindo que todas as mulheres tenham a oportunidade de participar dessa importante campanha de prevenção à saúde.

