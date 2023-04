Saúde de Artur Nogueira realiza mais de 1.400 agendamentos de exames em 15 dias

Secretaria divulga conquistas na regulamentação ambulatorial do município

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou nesta segunda-feira (17) as conquistas dos últimos 15 dias, relacionadas à regulação ambulatorial. Os agendamentos de exames passaram de 1.400 – número expressivo, em um curto período de tempo.

Exames fundamentais, como o Doppler Vascular – que analisa artérias e veias e diagnostica doenças vasculares, como tromboses, varizes, estenoses e aneurismas, além de outras condições, incluindo coágulos sanguíneos e má circulação – atingiram 171 vagas no município.

Os números somados do final de março de 2023 até o dia 17 de abril foram significativos em diversos outros procedimentos:

Tomografia Computadorizada: 102 agendamentos;

Holter: 68 agendamentos;

Colonoscopia: 59 agendamentos;

Estudo Urodinâmico: 25 agendamentos;

Endoscopia Digestiva: 71 agendamentos;

Nasofibroscopia: 48 agendamentos

Densitometria óssea: 43 agendamentos;

Pneumologia: 36 agendamentos;

Cirurgia de Catarata: 27 agendamentos;

Ultrassonografia: 980 agendamentos.

A secretária de Saúde, Angela Pulz Delgado, afirmou que a liberação de vagas para exames complexos é uma conquista muito importante para a cidade. “Com mais vagas disponíveis, nós conseguimos manter a saúde da população nogueirense sempre em dia, tratando e prevenindo doenças através dos procedimentos”, destacou.

FIQUE ATENTO

A Secretaria de Saúde enfatiza a importância de o paciente manter os dados atualizados, a fim de que facilite o contato com os ambulatórios.

Além disso, relembra a população a manter o compromisso com os exames agendados, já que as faltas são registradas no sistema e implicam em consequências para o município – como falta de liberação de novas cotas.