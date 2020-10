Saúde de Holambra prorroga campanha de multivacinação

O departamento municipal de Saúde de Holambra prorrogou a campanha de multivacinação, para atualização da caderneta de pessoas entre 0 e 49 anos, até o dia 13 de novembro. A medida foi tomada em função da baixa procura pela proteção, em especial pela dose contra a poliomielite. Do dia 5 de outubro até agora apenas 35,8% da população entre 1 e 4 anos foi imunizada contra a doença.

Durante a ação 15 vacinas estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h, nos PSFs Santa Margarida e Imigrantes. Na unidade do Fundão o atendimento é realizado às terças-feiras das 13h às 15h30. A recomendação é levar o Cartão Cidadão e a caderneta.

“É importantíssimo que a população dessa faixa etária atenda ao chamado”, disse o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “Fazemos um apelo especial para que os pais levem os filhos entre 1 e 4 anos para a imunização contra a poliomielite, que é uma doença que não tem cura e ataca o sistema nervoso central, podendo causar paralisia.”

A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é transmitida através do contato direto com as fezes ou com secreções expelidas pela boca de pessoas contaminadas. Os sintomas variam de acordo com a gravidade da infecção. Entre os sinais mais característicos estão febre, mal-estar, dores de cabeça, de garganta e no corpo, vômitos, diarreia, rigidez na nuca e flacidez muscular que afeta, em regra, um dos membros inferiores.

Confira dias e horários de vacinação na cidade:

PSF Santa Margarida

Segunda-Feira a Sexta-Feira – 8h às 11h30 e das 13h às 16h

PSF Imigrantes

Segunda-Feira a Sexta-Feira – 8h às 11h30 e das 13h às 16h

PSF Fundão

Terça-Feira – 13h às 15h30