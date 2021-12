Saúde de Holambra realiza mais de 240 mil atendimentos em 2021

Da redação

A rede municipal de saúde de Holambra realizou esse ano, entre 1º de janeiro e 20 de dezembro, 243.203 atendimentos – dado que inclui consultas, exames complementares e laboratoriais, cirurgias, receitas atendidas na assistência farmacêutica, além do serviço de ambulância e transporte sanitário.

A maior parte desse número refere-se a consultas médicas: foram 86.606 em 2021. Entre os serviços considerados no balanço estão clínica geral, pediatria, ginecologia, odontologia e nutrição, nas unidades dos bairros e na Policlínica, onde somam-se as especialidades de oftalmologia, dermatologia, cardiologia, otorrinolaringologia, fonoaudiologia, psicologia, gastroenterologia, terapia ocupacional, ortopedia, psiquiatria, fisioterapia, urologia, neurologia e vascular. Deste, 39.353 correspondem a pronto-atendimentos na Policlínica Municipal.

A rede ofereceu, durante o ano, 3.937 exames complementares, como ultrassonografias, ressonâncias magnéticas, tomografias computadorizadas e mamografias. 362 cirurgias gerais, pediátricas e oftalmológicas foram realizadas de janeiro até agora. Somente no período compreendido entre os dias dia 8 de novembro e 17 de dezembro, com a realização da “Arrancada da Saúde”, iniciativa voltada ao atendimento da demanda de consultas, cirurgias e de exames laboratoriais e de especialidades, foram realizados 1.320 exames de ressonância magnética, tomografia, ultrassom, audiometria e nasofibroscopia, além de 240 cirurgias oftalmológicas, gerais e pediátricas.

A Farmácia Municipal recebeu 31.976 receitas médicas. Foram realizados 20.151 atendimentos pelo Serviço de Ambulância e Transporte Sanitário. Os exames laboratoriais somaram 100.717 atendimentos.

Vacinação contra a Covid-19

A vacinação contra a Covid-19 teve início em Holambra no dia 21 de janeiro. De lá para cá, de acordo com dados do Vacinômetro do Estado de São Paulo, foram aplicadas 29.601 doses do antígeno contra a doença no município. 91,5% dos holambrenses já receberam a 1ª dose do antígeno. 86,58% tomaram as duas doses ou a vacina de dose única e 18,5% receberam o reforço do imunizante.

“Saúde é prioridade em nosso governo. Não poupamos esforços durante este ano para agilizar e garantir um atendimento ainda melhor em todas as nossas unidades”, disse o prefeito Fernando Capato (PSD). “Foi um ano difícil pelo enfrentamento da pandemia, mas arregaçamos as mangas, adquirimos equipamentos, reorganizamos o fluxo e estruturamos nosso atendimento para garantir assistência para todos os holambrenses”.