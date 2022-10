SAÚDE DE JAGUARIÚNA APLICA 682 DOSES NO ‘DIA D’ DE VACINAÇÃO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, aplicou um total de 682 doses no “Dia D” de vacinação contra a poliomielite (1 a 4 anos), Covid-19 (todos os públicos) e multivacinação (0 a 14 anos), realizado no sábado, dia 22 de outubro.

Segundo a Secretaria de Saúde, também foram avaliadas 650 carteiras de vacinação. A campanha aconteceu das 8h às 17h, nas unidades básicas de saúde (UBSs) 12 de Setembro, Fontanella, Cruzeiro do Sul e Florianópolis.

Foram aplicadas 74 doses contra a pólio, 131 de multivacinação (com atualização da carteira de vacinação), 355 contra a Covid e 122 contra a Influenza.

“Foi um Dia D muito produtivo e que atendeu as nossas expectativas. Reforçamos a importância de as pessoas se vacinarem e vacinarem seus filhos. Procure a unidade básica de saúde do seu bairro, leve a carteira de vacinação e confira se há necessidade de atualização vacinal”, explica a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.