SAÚDE DE JAGUARIÚNA LIBERA 4ª DOSE DA VACINA CONTRA A COVID PARA MAIORES DE 18 ANOS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai reduzir a idade para a vacinação com a quarta dose contra a Covid-19 no município. A partir deste sábado, dia 22 de outubro, já durante o “Dia D” de vacinação, todas as pessoas com idade igual ou superior a 18 anos poderão se vacinar.

Atualmente, a vacinação contra a Covid-19 em Jaguariúna, seguindo a 40ª atualização do documento técnico do Estado de São Paulo, está aplicando a quarta dose (ou a segunda dose adicional) na população de 35 anos ou mais.

Essa é mais uma ação adotada pela Secretaria de Saúde para ampliar a vacinação contra a Covid no município.

“O objetivo é melhorar a cobertura vacinal e manter a imunização da população com altos níveis de anticorpos, assim como otimizar o consumo dos imunibiológicos dentro do prazo de validade”, explica a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

‘DIA D’

A Prefeitura de Jaguariúna realiza neste sábado o “Dia D” de vacinação contra a poliomielite (1 a 4 anos), Covid-19 (todos os públicos) e multivacinação (0 a 14 anos). A vacinação será realizada das 8h às 17h, nas unidades básicas de saúde (UBSs) 12 de setembro, Fontanella, Cruzeiro do Sul e Florianópolis.

Confira quantas doses contra Covid cada público deve receber:

1ª e 2ª doses

População de 3 anos ou mais

3ª dose

Gestantes de qualquer faixa etária

População de 12 anos ou mais

4ª dose

Idosos (60 anos ou mais)

População maior de 18 anos

Imunossuprimidos de qualquer faixa etária

Profissionais da Saúde de qualquer faixa etária

5ª dose

Imunossuprimidos com 40 anos ou mais