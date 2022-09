SAÚDE DE JAGUARIÚNA REALIZA 32 CIRURGIAS OCULARES EM MUTIRÃO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde,

realizou no último sábado (17) um total de 32 cirurgias oculares no

mutirão de oftalmologia e cirurgias de pterígio. Até o momento 66

procedimentos oftalmológicos já foram realizados em dois mutirões.

As consultas de oftalmologia do sábado foram realizadas no Centro de

Especialidades Médicas. Já as cirurgias de pterígio ocorreram no

centro cirúrgico ambulatorial do Hospital Municipal Walter Ferrari. No

primeiro ciclo de tratamento cirúrgico de pterígio foram realizadas 34

cirurgias.

“Os mutirões da saúde estão atendendo plenamente nossas expectativas.

Já realizamos cerca de 4 mil atendimentos desde o primeiro mutirão,

realizado em 21 de maio, e vamos continuar a investir nesses

procedimentos”, avaliou a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do

Carmo de Oliveira Pelisão. “A fila de pterígio estava parada desde

2019. Com isso, zeramos a fila dos que aguardavam pela regulação do

Estado por essa cirurgia”, completou.