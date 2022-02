SAÚDE DE JAGUARIÚNA REALIZA NESTE SÁBADO ‘DIA C’ CONTRA A COVID PARA CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, fará neste sábado, dia 5 de fevereiro, das 8h às 13h, o DIA C – Campanha de Vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. A campanha será realizada em três UBSs (unidades básicas de saúde) da cidade: Cruzeiro, Fontanella e Florianópolis.

A Secretaria de Saúde reforça que apenas crianças nessa faixa etária serão vacinadas neste Dia C. “Nossa cobertura de vacinação da população acima de 12 anos já está acima da meta de 90%. Jaguariúna tem uma cobertura de 105% da população acima de 12 anos com a primeira dose e de 98% com a segunda dose”, explica a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

“Então essa ação será para que haja um incremento na cobertura vacinal das crianças de 5 a 11 anos, que estão se preparando para a volta às aulas”, completou Maria do Carmo. Segundo ela, até o momento a cidade vacinou 24% do público estimado para a faixa etária de 5 a 11 anos.

Para que a criança seja imunizada, os pais ou responsáveis devem apresentar documento com foto ou certidão de nascimento, carteira de vacinação, CPF, Cartão Cidadão e carteira de vacinação.

Quem puder, também deve preencher o pré-cadastro para agilizar o atendimento no link: https://www.vacinaja.sp.gov.br/.