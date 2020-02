SAÚDE DE JAGUARIÚNA TERÁ AÇÃO DE ORIENTAÇÃO A FOLIÕES NESTE CARNAVAL

A Prefeitura de Jaguariúna terá ações de orientação e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis neste Carnaval. Funcionários da Secretaria Municipal de Saúde estarão presentes em um posto de atendimento que será montado na praça Umbelina Bueno, no Centro, onde se concentrarão os eventos da festa de Momo.

Haverá abordagem sobre a prevenção das ISTs/HIV/Aids e hepatites, teste rápido e profilaxia pós-exposição e distribuição de preservativos femininos e masculinos. Além disso, segundo a Secretaria de Saúde de Jaguariúna, as unidades básicas de saúde (UBSs) estão com o abastecimento de preservativo regularizado para poder atender à população.

Nesta sexta-feira, 21 de fevereiro, técnicos da UBS do Fontanella, em parceria com a Vigilância Epidemiológica, desenvolverão um trabalho de prevenção em escolas do município, com abordagem sobre gravidez na adolescência, riscos do vírus HPV e a importância da vacinação.

Festa

Serão dois dias de festa na praça Umbelina Bueno. No dia 23, domingo de Carnaval, haverá matinê para as crianças, às 16h, com marchinhas de carnaval, oficina de máscaras, pintura de maquiagem artística e personagens espalhados pela festa. Às 19h, será a vez dos adultos se divertirem ao som de uma banda de axé music.

No dia 25, terça-feira, a programação se repete. Também haverá matinê, às 16h, com oficina de máscaras, pintura de maquiagem artística e personagens agitando os foliões. Às 19h, outra banda agitará a festa dos adultos.

Além disso, no fim da tarde da terça-feira de Carnaval, a praça Umbelina Bueno vai receber o bloco União Altaneira, da Unicamp, que toca diversos ritmos afro-brasileiros adaptados para baterias de escola de samba, como samba-reggae e maculelê.

Reportagem: Ricardo Alécio e Lícia Mangiavacchi

Foto: Samuel Oliveira