Saúde de SP destaca importância da vacinação contra doenças respiratórias no inverno

Períodos de baixa temperatura e ar seco favorecem maior circulação dos vírus respiratórios, sobretudo, o da gripe

Pensando na proteção contra os vírus respiratórios durante o inverno, o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), alerta a população para a importância da imunização contra influenza, vírus causador da gripe.

Com a chegada do inverno, surge também o aumento dos casos de doenças respiratórias como, resfriado, bronquite, sinusite, gripes, além de suas variações como o H1N1 e H3N2, sendo a vacinação a forma mais eficaz de se proteger. “O vírus da influenza circula durante todo ano, entretanto, é no inverno que essa circulação se intensifica devido às baixas temperaturas e ar seco que propiciam a transmissão”, explica Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da SES.

A permanência em locais fechados ou semifechados e sem ventilação natural, como creches, escolas e o ambiente domiciliar, também facilita a propagação dos vírus. “Enquanto o ar seco age no ressecamento das vias respiratórias deixando o sistema imunológico mais vulnerável a microrganismos invasores, as baixas temperaturas propiciam a sobrevida e a transmissão do vírus, por isso é tão importante a vacinação para se prevenir nesse cenário”, afirma a diretora.

A SES orienta que a imunização seja realizada anualmente, anterior à chegada do inverno para que os anticorpos gerem a proteção necessária o quanto antes. A vacina está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Como se prevenir contra os vírus respiratórios?

Além de manter a caderneta vacinal em dia, também é fundamental seguir algumas regras como:

– Higienização frequente das mãos e objetos

– Mantenha o ambiente arejado

– Beber bastante água e manter-se hidratado

– Ter uma alimentação saudável e rica em frutas, verduras e legumes

– Reforçar a imunidade

– Manter o ambiente domiciliar limpo e livre de poeiras e mofos

– Suplementação de vitaminas e minerais, se necessário

Dúvidas sobre a vacinação?

O Governo de São Paulo, por meio da SES/SP, criou o portal “Vacina 100 Dúvidas” com as perguntas mais frequentes sobre vacinação nos buscadores da internet. A plataforma esclarece questões como efeitos colaterais, eficácia das vacinas, doenças imunopreveníveis e quais os perigos ao não se imunizar. O acesso está disponível no link: https://www.vacina100duvidas.sp.gov.br