Saúde deu início à vacinação de pessoas acamadas nesta segunda-feira em Mogi Mirim

A Secretaria de Saúde começa a partir desta segunda-feira (13) a vacinação contra a gripe para pessoas acamadas e domiciliadas. A aplicação da vacina é realizada por profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e das unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs) na própria residência do paciente, mediante agendamento prévio na respectiva unidade de referência.

A nova etapa da campanha chega também a pacientes atendidos pelo programa Melhor em Casa, com início previsto para terça-feira (14). Assim como as equipes de enfermagem de cada UBS, a do programa vai até a residência do acamado para aplicar a vacina, oferecida ainda para o cuidador ou familiar do acamado, caso ele não esteja imunizado.

O horário de ida às residências para a imunização dependerá de cada unidade, divididas entre o período da manhã, a partir das 8h, e à tarde, a partir das 13h30.

O levantamento dos pacientes fica sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, de acordo com o cadastro do Sistema Único de Saúde (SUS), e que conta com a colaboração dos familiares do acamado no que diz respeito a necessidade da aplicação e ao agendamento junto às equipes.

Dúvidas

Em caso de dúvidas o cuidador ou familiar pode entrar em contato com as unidades de referência e informar o nome e endereço do usuário para vacinação. De 30 a 40 pacientes por unidade de saúde serão vacinados nesta etapa da campanha, que acontece ao longo de toda a semana.

A ação ocorre ao longo do período de vacinação estipulado pelo Ministério da Saúde e de acordo com o quantitativo de doses semanais enviadas pelo Governo do Estado.