SAÚDE E HEMOCENTRO REALIZAM CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE NESTE SÁBADO EM JAGUARIÚNA

SAÚDE E HEMOCENTRO REALIZAM CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE NESTE

SÁBADO EM JAGUARIÚNA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde

e em parceria com o Hemocentro da Unicamp, promove neste sábado, dia 3

de setembro, a campanha de doação de sangue.

As doações poderão ser feitas das 8h30 às 12h, no Centro de

Especialidades Médicas, na Rua Amazonas, 504.

Para isso, é obrigatório apresentar documento de identificação com

foto (RG ou CNH) e informar o endereço completo. Também é necessário

preencher alguns pré-requisitos como: pesar no mínimo 50 kg,

apresentar boas condições de saúde e ter entre 16 e 69 anos, desde

que a primeira doação tenha sido feita com até 60 anos.

Segundo a Secretaria de Saúde de Jaguariúna, todo o sangue coletado é

destinado ao Banco de Sangue da Unicamp, que mantém um Banco de Sangue

Regional.