Saúde imuniza mais de duas mil pessoas contra Covid-19; sábado nova ação será realizada

A Secretaria Municipal de Saúde aplicou 2.003 doses contra a Covid-19, durante vacinação livre demanda realizada no último sábado, 4 de junho. A vacinação contra a doença aos sábados tem como meta atingir o maior número de pessoas.

“Este trabalho aos sábados tem agradado a população, porque, desta forma, as pessoas podem se organizar melhor para se vacinar. Os números são positivos e já estamos programando a ação para o dia 11 de junho”, comentou a enfermeira da Vigilância Epidemiológica (VE), Aline Roberta Leme.

A ação do próximo sábado é novamente destinada para adultos e crianças a partir de 5 anos. Estão disponíveis para os adultos 1ª, 2ª e 3ª doses. A 1ª dose é destinada a qualquer pessoa com mais de 12 anos e a 2ª dose para quem está com o complemento em atraso. Já a 3ª dose é para quem já tomou a 2ª dose há quatro meses e destinada para pessoas acima de 12 de anos. Para o público infantil estão disponíveis 1ª e 2ª doses.

Já a 4ª dose de imunização está disponível para os adultos imunossuprimidos e idosos a partir de 60 anos.

Em Mogi Guaçu, 333.156 cidadãos foram imunizados contra a Covid-19 desde o início da campanha em janeiro de 2021. Deste total, 132.703 pessoas receberam a 1ª dose do imunizante e 124.223 a 2ª dose. A 3ª dose foi aplicada em 65.587 munícipes e, além disso, 4.099 indivíduos receberam a dose única e outras 6.544 pessoas já receberam a 4ª dose.