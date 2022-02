Saúde legaliza serviço de transporte e agiliza atendimento de pacientes da Pólem

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu e a Associação de Apoio às Pessoas com Lesão Medular – Pólem – assinaram o Termo de Cooperação, que disciplina o serviço de transporte de pacientes da entidade. O serviço já é feito há cerca de 15 anos pela Prefeitura, mas não constava legalmente. O termo foi assinado na última sexta-feira (11).

Além desse ajuste dos serviços de transporte dos pacientes, o Termo também prevê atendimento prioritário no agendamento de exames e consultas com especialistas. Assim, os pedidos de exames feitos pelos médicos da entidade serão aceitos pela Central de Regulação sem precisar que o paciente passe pela rede municipal, o que agilizará o agendamento dos exames.

Atualmente, 34 pacientes atendidos pela Polem passam por consulta médica semanalmente, além do acompanhamento com fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais e outros profissionais de saúde. O secretário municipal de Saúde, Gildo Martinho de Araujo, o presidente da Polem, José Eduardo de Andrade Lopes, o vice-presidente, José Rubens de Carvalho, além da representante da diretoria da Unimed, Maria Emília Percebon Marques e de servidores da Saúde participaram o ato de assinatura.