Saúde passa a oferece consultas por Telemedicina com neurologista a partir do dia 15

O Centro de Especialidades Médicas, na Vila Paraíso, passa a oferecer a partir do dia 15 de agosto, segunda-feira, consultas com neurologista por telemedicina. Outros profissionais também farão atendimento neste formato, mas a prioridade, no momento, é pela assistência a segmentos de saúde com demanda reprimida.

O agendamento será feito pela equipe da unidade, priorizando pacientes que se encontram há mais tempo na espera. A fila, atualmente, é de cerca de 1.300 atendimentos, desde 2020.

“Quando o morador chegar, ele será direcionado à cabine de telemedicina na presença de uma técnica de enfermagem, que fará a conexão com o médico especialista”, explicou o secretário municipal de Saúde, Gildo Martinho de Araújo.

De acordo com ele, ao final da consulta, sempre que necessário, será emitida lá mesmo receita de remédios ou pedidos de exames e atestados.

A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é incluir, ainda em agosto, consultas também de neuropediatria e outras especialidades. “Vamos avançando nas especialidades de acordo com a demanda”, disse.