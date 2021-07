Saúde promove “repescagem” na vacinação para quem tem 30 anos ou mais

De 19 a 30 de julho, a Secretaria de Saúde de Mogi Mirim vai vacinar toda a população com 30 anos ou mais, que não conseguiu se imunizar no último sábado. Todos aqueles que estão dentro da faixa etária e ainda não receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19, poderão procurar sua unidade de referência.

Nas unidades do Jardim Planalto e de Martim Francisco, a vacinação contra a Covid-19 ocorre das 8h às 11h e das 13h às 15h30. Já nas unidades do Parque do Estado, Santa Clara, Maria Beatriz, Vanderlei da Silva Bueno, Antonio Albejante, Jardim Paulista, Aterrado, Santa Cruz e José Antonio Seixas, a vacinação contra a Covid-19 estará disponível esta semana, das 13h às 16h.

Quem tem a segunda dose do imunizante (AstraZeneca ou Coronavac) agendada de 19 a 22 de julho, também pode procurar as unidades de saúde de referência, no mesmo horário, até quinta-feira (22). Já aqueles com a segunda dose agendada para os dias 23 e 24 de julho, deve aguardar até o final da semana, quando será divulgada a estratégia de vacinação com as respectivas datas, locais e horários para a imunização da população.

Por enquanto, não há previsão de abertura de novas faixas etárias. Novas idades e datas serão incluídas no calendário de imunização conforme o município receber a confirmação de envio de mais vacinas.

DOCUMENTAÇÃO

Para esta etapa da vacinação, não é necessário o agendamento prévio. No entanto, é preciso realizar o pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br.

No ato da vacinação serão exigidos os seguintes documentos: RG/CPF e comprovante de endereço.

Para agilizar o atendimento, a Secretaria de Saúde recomenda que, se possível, as pessoas que serão vacinadas dentro de suas faixas etárias levem a ficha do Vacivida preenchida manualmente. A ficha está disponível para impressão no site da Prefeitura, em http://www.mogimirim.sp.gov.br/covid