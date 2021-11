Saúde realiza amanhã nova etapa de agendamento de vacinação contra Covid-19 para dois públicos-alvo

A Secretaria Municipal de Saúde realiza nesta sexta-feira, dia 5 de novembro, dois novos agendamentos de vacinação contra a Covid-19 para diferentes públicos. Com isso, a imunização avança no município.

Haverá, a partir das 8 horas, agendamento direcionado a adolescentes com 12 a 17 anos de idade que ainda não receberam a 1ª dose do imunizante. Para esse grupo serão disponibilizadas 2.270 doses da vacina. A agenda contemplará ainda 3ª dose para trabalhadores da Saúde que tomaram a segunda entre os dias 6 de março e 8 de maio desse ano. 900 profissionais deverão ser contemplados nesta fase da campanha. O atendimento, em ambos os casos, será feito pela internet, em https://vacina.mogiguacu.sp.gov.br, e pela central telefônica, em (19) 3811-7275.

“Mogi Guaçu tem avançado no processo de imunização da população contra a Covid-19. Conforme as vacinas chegam ao município, nós fazemos o planejamento e a divulgação dos agendamentos”, comentou o secretário municipal de Saúde, Gildo Martinho de Araújo.

Segundo ele, 228.303 doses foram aplicadas na cidade desde o início da campanha, no final de janeiro. São 119.867 guaçuanos imunizados com pelo menos uma dose, 96.492 pessoas com as duas e 3.992 com o imunizante de dose única. Além disso, 7.952 doses adicionais, de reforço, já foram aplicadas no município.