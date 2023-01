Saúde realiza baterias de exames médicos para uso da Piscina Municipal

A Prefeitura irá oferecer, nos dias 28 de janeiro e 4 de fevereiro, serviço descentralizado de avaliação física para utilização das piscinas do Complexo Aquático Municipal na sede do Departamento de Esportes. O atendimento será das 8h às 16h, por ordem de chegada. É necessário levar Cartão Cidadão e uma foto 3×4. A orientação é que o morador vá de tênis e use roupas leves, como camiseta e bermuda.

“O exame médico é um procedimento obrigatório e é uma segurança para o morador”, explicou o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. O Departamento Municipal de Esportes fica na Rua Dr. Jorge Latour, s/nº, no bairro Parque dos Ipês.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (19) 3802-4711.