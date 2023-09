Saúde realiza em outubro mutirão de vacinação contra a raiva em cães e gatos

28 de setembro é o Dia Mundial da Raiva e, em Holambra, a data será lembrada com um mutirão de vacinação de cães e gatos a partir de três meses de idade. A aplicação, gratuita, das doses será realizada entre os dias 2 e 6 de outubro no Meu Pet Container, localizado na Avenida das Dálias, sem nº, no bairro Groot, sem necessidade de

agendamento prévio, como ocorre rotineiramente. O atendimento será realizado das 8h às 12h e entre 13h e 16h30. É necessário levar Cartão Cidadão.

A raiva é uma infecção viral aguda que pode atingir animais e seres humanos, que contraem a doença pelo contato com a saliva infectada, através de mordidas ou arranhões. “Recentemente foi registrado um caso de um cão infectado no Estado. A única forma de controlar doença é a prevenção”, disse a médica veterinária da Vigilância Ambiental de Holambra, Angela Varella Katz. “O vírus que provoca a doença ataca o sistema nervoso central do hospedeiro, causando uma inflamação do cérebro que evolui de forma bem rápida, provocando a morte, explicou ela, que reforçou a importância da imunização anualmente. Ela conta ainda que o período entre a infecção e o aparecimento dos sintomas pode variar bastante: de 15 dias a 2 meses em cães, entre 7 dias e alguns meses no caso de gatos e, em média, 45 dias no homem.

Os sintomas são parecidos com os da gripe, incluindo fraqueza geral, desconforto, febre ou dor de cabeça. Mas à medida que a doença avança ocorrem alucinações, espasmos musculares involuntários e paralisia. Angela orienta que, em caso de mordida, é necessário lavar o ferimento com água e sabão e procurar o PSF mais próximo de casa, informando detalhes do incidente ao profissional de saúde.