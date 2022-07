SAÚDE REALIZA SEGUNDO MUTIRÃO DE OFTALMOLOGIA NESTE SÁBADO

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna realiza neste sábado, dia 2 de julho, o segundo Mutirão para Consultas Oftalmológicas. Os atendimentos acontecem no Centro de Especialidades Médicas, na Rua Pará, nº 181, no Jardim Fontanella, das 7h às 16h. Os mutirões oftalmológicos vão até o próximo dia 30 de julho, sempre aos sábados.

Segundo a Secretaria de Saúde de Jaguariúna, serão atendidos pacientes que já estão inseridos e aguardam na lista de espera e os que agendarem as consultas com antecedência. Não haverá atendimento por demanda espontânea.

No primeiro mutirão oftalmológico, no último sábado, foram realizados 42 atendimentos. Essa é mais uma ação da Secretaria de Saúde para dar celeridade aos atendimentos reprimidos em decorrência da pandemia. As ações incluem também mutirões de atendimentos ginecológicos, clínicos e pediátricos.