Saúde realiza vacinação contra a gripe em idosos a partir de 80 anos neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde realiza vacinação contra a gripe Influenza em idosos a partir de 80 anos neste sábado, 2 de abril. A ação será das 8h às 15h30 e ocorrerá nas unidades de saúde do Alto dos Ypês, Zona Norte, Hermínio Bueno, Guaçu Mirim e na UBS de Martinho Prado Júnior.

Nesta semana, o índice de vacinação nesse público ficou abaixo das expectativas da pasta, durante dois dias de imunização contra a doença. “Diante do cenário apresentado nas primeiras ações resolvemos, então, ampliar mais um dia de vacinação contra a gripe para as pessoas com idade a partir de 80 anos”, explicou a enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, Aline Roberta Leme.

A vacina da gripe é trivalente e protege contra os vírus Influenza A H1N1, Influenza A H3N2 e Influenza B. “É importante que os idosos que pertencem a essa faixa etária se vacinem contra a doença. O objetivo da imunização é reduzir os sintomas, de forma a evitar complicações que podem levar as pessoas a óbito”, ressaltou a enfermeira.

Covid

Seguindo orientações do Governo do Estado de São Paulo, pessoas a partir de 12 anos de idade não precisam mais aguardar intervalo para tomar a vacina contra a Covid-19 e da gripe. Por isso, neste sábado, 2 de abril, também estará sendo realizada a imunização contra a Covid-19 em idosos a partir de 80 anos.

Para se vacinar, o idoso deverá apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de endereço de residência. Pessoas nesta faixa etária, que se encontram acamadas e não puderem comparecer aos locais de vacinação também serão imunizadas.

“Os familiares ou responsáveis deverão procurar a unidade mais próxima de sua residência para informar nome completo, idade e endereço para o agendamento da aplicação das vacinas”, disse.

Vacinação contra a gripe Influenza

Sábado, 2 de abril – 8h às 15h30