SEBRAE e Consórcio Circuito das Águas promoveram em Pedreira o “Conecta Turismo”

Com o objetivo de integrar o Circuito das Águas e os municípios aos Turismo, o SEBRAE – Campinas em parceria com o Consórcio do Circuito das Águas Paulista, contando com o apoio da Prefeitura de Pedreira através de sua Secretaria Municipal de Divulgação e Turismo, promoveram na terça-feira, 19 de março, nas dependências do Auditório da Associação Comercial e Empresarial, o “Conecta Turismo”.

“Com o intuito de fortalecer e reconhecer o turismo na região, o evento contou com painéis e palestras. Entre os temas abordados, destaque para o papel do Consórcio Circuito das Águas Paulista para o desenvolvimento regional, bem como a atuação dos guias de turismo na região”, destacou a palestrante do SEBRAE, Carla Cozer.

O Conecta Turismo reuniu empresários, profissionais do setor e proprietários de áreas rurais. “O Consórcio do Circuito das Águas é referência para o Estado de São Paulo e vem atuando para fortalecer o Turismo nas 9 (nove) cidades que o compõem. Pedreira em especial, vem nos últimos anos investindo para receber os turistas com comodidade e criando novas atrações”, enfatizou o Secretário de Divulgação e Turismo Alessandro Luiz de Godoy – Mole.

O gestor do CICAP, Antônio Henrique Corsi, informou que no próximo dia 26 de março, estará acontecendo o Encontro Regional de Turismo, na cidade de Socorro, nas dependências do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, das 9h às 13h.

Fábio Polidoro, Prefeito de Pedreira, esteve participando do “Conecta Turismo” e na ocasião agradeceu ao SEBRAE e o Consórcio do Circuito das Águas pela realização do evento. “Reunimos nesta noite muitos empresários e profissionais ligados ao setor, muito obrigado aos organizadores e os participantes pelo interesse demonstrado, seguimos trabalhando forte para que Pedreira receba o título de Estância Turística e avance cada vez mais na área que gera recursos e emprego aos cidadãos”, enfatizou o Prefeito Fábio.