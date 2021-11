Sebrae Móvel chega em Artur Nogueira para Semana do Empreendedorismo

Veículo ficará instalado na Praça do Coreto até sexta-feira, onde serão ministrados cinco cursos gratuitos aos comerciantes

O Sebrae Móvel chegou na tarde desta segunda-feira (22) em Artur Nogueira para compor a programação da Semana do Empreendedorismo “Juntos Fortalecendo Artur Nogueira”,- promovida pela Prefeitura Municipal. O veículo seguirá instalado na Praça do Coreto, no Centro, até a sexta-feira (26).

Entre os dias 22 e 26 de novembro serão oferecidos cinco cursos gratuitos aos empresários e empreendedores do município, com duração de duas horas cada, e que abordarão os seguintes temas: empreendedorismo; finanças; ideias de negócio; marketing; e formalização. As aulas serão ministradas sempre das 10h às 12h.

PROGRAMAÇÃO

Dia 22/11 – Desc. Empreendedorismo: 10 as 12 horas

Dia 23/11 – Desc. Finanças: 10 as 12 horas

Dia 24/11 – Desc. Ideia de Negócio: 10 as 12 horas

Dia 25/11 – Desc. Marketing: 10 as 12 horas

Dia 26/11 – Desc. Formalização: 10 as 12 horas

Já no período da tarde, das 14h às 17h, serão feitos atendimentos individuais sobre plano de negócios, dúvidas sobre abertura de empresas e gestão.

O SEBRAE MÓVEL

O Sebrae Móvel funciona como um escritório sobre rodas, em uma van customizada para o atendimento ao público, equipada com computadores, internet, ar condicionado e cartilhas com informações e orientação para quem já tem ou deseja investir em um pequeno negócio.

SEMANA DO EMPREENDEDORISMO

O Sebrae Móvel integra a Semana de Empreendedorismo “Juntos Fortalecendo Artur Nogueira”, promovida pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do Comitê Municipal de Retomada Econômica e em parceria com o Sebrae. Realizada entre os dias 22 e 29 de novembro, a ação tem o objetivo de promover iniciativas de geração de emprego e impulsionamento do comércio local.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira