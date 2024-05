SEBRAE-SP ABRE OPORTUNIDADE PARA MPES DE JAGUARIÚNA EXPOREM NA FEIRA DO EMPREENDEDOR 2024

As micro e pequenas empresas de Jaguariúna interessadas em expor seus produtos ou ofertar seus serviços já podem garantir o seu espaço na Feira do Empreendedor 2024, que vai acontecer entre os dias 11 e 14 de outubro, das 10h às 20h, no SP Expo, na capital paulista. Há também oportunidades para patrocinar a FE24 e atrelar suas marcas a um dos maiores eventos de empreendedorismo do Brasil.

A edição de 2023 contou com mais de 530 expositores em 52 mil m², 116,4 mil visitantes e mais de R$ 400 milhões em negócios gerados. Para 2024, já são mais de 400 estandes reservados para os cinco dias de evento. De acordo com o Mapa de Empresas do Governo Federal, a cidade de Jaguariúna possui atualmente cerca de 7,7 mil micro e pequenas empresas ativas – e todas elas têm a oportunidade de participar do evento neste ano.

Para o gerente regional do Sebrae-SP na região de Campinas, Nilcio Freitas, participar da Feira do Empreendedor como expositor é uma oportunidade única para as empresas da região. “Os empreendedores terão a chance de acessar novos mercados para comercializar seus produtos e serviços, tanto diretamente com os visitantes, quanto com outros expositores. A Feira é um grande evento de geração de negócios e o alto número de espaços já reservados para a próxima edição demonstra o sucesso para os expositores”, afirma.

Analistas e consultores do Sebrae-SP estão à disposição das empresas interessadas para detalhar os resultados da Feira, todas as vantagens e o impacto positivo que pode ser gerado nos empreendimentos. Os participantes ainda terão a oportunidade de conhecer cases de outros empresários e empresárias que participaram de edições passadas para conhecer a experiência vivenciada.

Podem participar empresas de Estado de São Paulo, independentemente do porte. Entre os segmentos desejados estão empresas do ramo de agronegócios; franqueadoras com investimento de até R$ 500 mil; licenciadoras de marcas, produtos ou serviços; máquinas e equipamentos; empresas em busca de representantes, revendedores e distribuidores; venda direta; serviços para o setor produtivo; soluções digitais; empresas interessadas em parcerias e joint-ventures; serviços inovadores; empresas com foco em sustentabilidade; e entidades e prefeituras divulgando oportunidades para as MPEs.

Ao todo serão seis eixos temáticos nos quais as empresas serão alocadas: “comece seu negócio”; “comportamento empreendedor”; “ESG – impacto social e ambiental”; “gerencie seu dinheiro”; “inovação e tecnologia”; e “marketing e vendas”.

SOBRE A FEIRA DO EMPREENDEDOR 2024

A Feira do Empreendedor 2024 (FE24) é um evento promovido pelo Sebrae-SP que visa fomentar o empreendedorismo e promover o desenvolvimento econômico do país. Através de exposições, palestras, capacitações e networking, a feira se tornou um ponto de encontro essencial para empreendedores e empreendedoras de todo o Brasil.

Para mais informações e para se inscrever como expositor ou patrocinador na Feira do Empreendedor 2024, visite https://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br/ ou entre em contato com a analista de negócios do Sebrae-SP Carla Cozer pelo e-mail carlaep@sebraesp.com.br ou telefone (19) 99351-4772. Ou demostre seu interesse pelo link https://bit.ly/maisinfofeiradoempreededor e receba o contato de um(a) consultor(a) do Sebrae-SP.

Fonte: ASN SP