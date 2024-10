Sebrae-SP oferece capacitações para empresários do segmento de reparação automotiva na região de Cosmópolis

Serão abordados conteúdos como controles financeiros, gestão de pessoas, contratação e vendas

Entre os dias 22 de outubro e 7 de novembro, das 19h às 21h30, o Sebrae-SP realiza uma série de

capacitações para empresários do segmento de reparação automotiva da região de Cosmópolis com

temas como fluxo de caixa, precificação, contratação de equipe e finanças. As atividades são gratuitas e as inscrições estão abertas.

Por meio de um diagnóstico on-line com empresários locais, o Sebrae-SP realizou um levantamento das

necessidades das micro e pequenas empresas do setor de reparação automotiva de Cosmópolis e região.

O objetivo foi identificar os principais desafios e oportunidades para o desenvolvimento do negócio, e os

resultados revelaram algumas áreas a serem aprimoradas. Entre os temas mais recorrentes, a falta de mão de obra qualificada foi mencionada por praticamente todos os participantes como uma das maiores

dificuldades enfrentadas, em seguida a gestão financeira.

Claudia Mouro, consultora de negócios do Sebrae-SP, acredita que essa ação é essencial para a melhoria

da gestão da oficina. “É uma via de mão dupla, afinal será ótimo para os empresários e excelente para os

clientes porque tudo reflete no atendimento e, consequentemente, nos resultados.” A consultora ainda

explica que as iniciativas do Sebrae ao realizar este levantamento, trouxeram mais assertividade para a

oferta de capacitações e consultorias que trarão uma série de benefícios para empreendedores e

empreendedoras do segmento.

Confira a programação completa:

Capacitação: Faça fluxo de caixa e saiba para onde vai seu dinheiro (Controles financeiros)

Conteúdo: gestão financeira, planejamento e controle; elaboração de plano de contas, controle e projeção de fluxo de caixa, Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) (receita; custos, despesas e lucro).

Quando? 22/10, das 19h30 às 21h30

Onde? EMEB

Inscrições até 18/10: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/pj/ 32895077

Capacitação: Faça o preço certo e não perca dinheiro

Conteúdo: classificação dos gastos (custos, despesas e investimentos), análise e formação do preço de

venda e cálculo da lucratividade e do ponto de equilíbrio

Quando? 29/10, das 19h30 às 21h30

Onde? EMEB

Inscrições até 25/10: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/pj/ 32895229

Capacitação: Faça a contratação de uma equipe vencedora (Gestão de Pessoas)

Conteúdo: Processo de gestão de pessoas (organograma, definição de cargos, funções, remuneração;

recrutamento e seleção; integração e capacitação; análise de desempenho e comunicação e gestão de

conflitos)

Quando? 07/11, das 19h30 às 21h30

Local: EMEB

Inscrições até 01/11: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/pj/ 32895397

Consultoria: Finanças e/ou Gestão de Pessoas

Classificação: PÚBLICA

Data: a partir do dia 22/10 – será definido individualmente

Onde? On-line

As inscrições para cada uma das capacitações ou consultoria poderão ser feitas pelos respectivos links, o

número mínimo de participantes por capacitação é de 15 empresas e a confirmação do curso será realizada mediante inscrições dos participantes. Essa oportunidade é válida para empresários do ramo de reparação automotiva das cidades de Artur Nogueira, Conchal, Cosmópolis, Engenheiro Coelho e Paulínia.