BASQUETE DE JAGUARIÚNA ESTREIA EM MAIS TRÊS CATEGORIAS NA LMB

Após a bela vitória da equipe sub 15 no último sábado, o basquete jaguariunense estreia na Liga Metropolitana nas categorias sub 16, sub 18 e sub 21.

A equipe sub 16 joga nesta terça-feira, dia 08, diante do Tênis Clube de Campinas e o sub 18 enfrenta, quinta-feira, dia 10, o Unasp Tigers de Hortolândia, ambos fora de casa, às 19:30 horas.

Já pela categoria sub 21 o jogo será no Ginásio do Azulão, sábado, dia 12, às 10 hs, diante do IAPI-Campinas. Entrada franca.