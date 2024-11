Secretaria de Agricultura de SP anuncia ganhadores do Concurso “Qualidade do Café de SP”

Os melhores cafés paulistas serão premiados em cinco categorias: natural, cereja descascado, fermentado, orgânico; novidade desta edição com o canephora

Para valorizar a excelência dos cafeicultores paulistas, na próxima terça-feira (26/11), às 15h30, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP (SAA), realiza a cerimônia de premiação do tradicional Concurso “Qualidade do Café de São Paulo”, no Instituto Agronômico (IAC-Apta), em Campinas.

Em sua 23ª edição, o concurso recebeu mais de 300 amostras e premiará os melhores grãos em cinco categorias: natural, cereja descascado, fermentado, orgânico e canephora. Os três cafeicultores com melhor pontuação em cada uma das variedades receberão troféus.

A novidade desta edição do concurso é a inclusão de uma nova categoria: coffea canephora, que representa 40% da produção nacional de café.

Após a cerimônia de abertura, o secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Guilherme Piai, estará disponível para entrevistas.

Serviço:

Premiação do Concurso “Qualidade do Café de São Paulo

Data: 26/11/2024

Horário: 15h30

Local: Instituto Agronômico (IAC)

Endereço: Av. Barão de Itapura, 1481 – Botafogo, Campinas – SP