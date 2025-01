Secretaria de Cultura abre canal de comunicação para o cidadão

Com o objetivo de ouvir as demandas dos diversos setores culturais, a Secretaria Municipal de Cultura de Mogi Guaçu vai promover a Ouvidoria Cultural. A iniciativa consiste em encontros com representantes e profissionais da área, buscando ampliar o diálogo e garantir uma gestão participativa e democrática de toda a população. Para participar, o cidadão deve preencher um formulário pelo link: https://forms.gle/xdpUAm66oS3JzFQ2A.

O secretário da Pasta, André Sastri, comentou que a Ouvidoria Cultural será um canal de comunicação entre a Pasta e a população, que permitirá o registro de reclamações, denúncias, sugestões e elogios. “Estamos realizando essa ação para entender melhor os setores de atuação de cada agente cultural de nossa cidade e, desta forma, o cidadão poderá se manifestar caso desejar, com muita facilidade e rapidez, inclusive obtendo o retorno desejado. A contribuição de cada um é essencial para fortalecer a Cultura de Mogi Guaçu”, disse.

A partir da próxima terça-feira, dia 28 de janeiro, por meio da Ouvidoria Cultural, a Secretaria Municipal de Cultura vai promover encontros com os munícipes para escutar as demandas e sugestões de todas as pessoas que quiserem participar. O tema da primeira reunião será Artes plásticas, artesanato e trabalhos manuais.

Na sequência, haverá encontros ainda nos dias 4, 18 e 25 de fevereiro, que serão realizados sempre às 19h30, na sala de vídeo Maria Célia Stábile do Centro Cultural, na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo.

Encontros

28 de janeiro

Artes plásticas, artesanato e trabalhos manuais

4 de fevereiro

Música e produção cultural

18 de fevereiro

Artes cênicas, dança, cultura urbana, patrimônio histórico e memória

25 de fevereiro

Artes visuais, linguagens digitais, organizações não governamentais e cultura popular