Secretaria de Cultura e Economia Criativa realizou Consulta Pública para implementação da Política Nacional Aldir Blanc em Pedreira

A Prefeitura de Pedreira, através de sua Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, realizou na terça-feira, 26 de março, nas dependências da Câmara Municipal, consulta pública para a implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.

Durante esta primeira etapa da consulta pública, o servidor municipal João Paulo Nascimento apresentou informações e indicadores para subsidiar a construção do Plano de Ação para a execução da Lei no Município. “Estiveram participando agentes culturais, artistas, fazedores de cultura, produtores, grupos, coletivos e instituições culturais. As informações obtidas através do mapeamento irão colaborar com os modelos, formatos e categorias de propostas a serem executadas através dos mecanismos de financiamento previstos na Lei”, destacou João Paulo.

“Os mecanismos de financiamento público à cultura trazem consigo a obrigatoriedade de transparência e envolvimento da sociedade. Fazer uma consulta pública como parte do processo da execução dos recursos oriundos da Lei Aldir Blanc é importante para Pedreira e envolve um número maior de cidadãos no processo”, acrescentou o Secretário de Cultura e Economia Criativa Sérgio de Santi.

“Estamos extremamente entusiasmados em realizar esta escuta popular, que visa colher as valiosas contribuições de cada cidadã, cidadão, trabalhadora e trabalhador da cultura de Pedreira. A implementação da Lei na cidade é um passo crucial para fortalecer e promover ainda mais o cenário cultural local”, ressaltou o Prefeito Fábio Polidoro.

Na terça-feira, 02 de abril, a partir das 18h30, será realizada a 2ª Consulta Pública para implementação da Política Nacional Aldir Blanc, na sede da Câmara Municipal, localizada na Rua Professor João Alvarenga, nº 75, Centro.