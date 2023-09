Secretaria de Cultura promove o 37º Encontro de Corais de Mogi Guaçu

No próximo sábado, dia 16 de setembro, a partir das 19h30, o Teatro Tupec do Centro Cultural, será palco do 37º Encontro de Corais de Mogi Guaçu. O Teatro Tupec está localizado na Avenida dos Trabalhadores, n° 2.651, no Jardim Camargo, e a entrada é franca. A 37ª edição do evento é organizada pela Secretaria Municipal de Cultura.

O tradicional evento receberá apresentações de quatro grupos: Coral Municipal Zenaide Franco de Faria Melo, Associação Musical Cantigas e Modernas, Coral Municipal de Mogi Mirim e Coral Pinhalense. Para garantir o ingresso, os interessados devem acessar o link: https://megabilheteria.com/agenda/mogi-guacu.

Vale lembrar que na entrada do Teatro Tupec serão arrecadados 1kg de alimentos não perecíveis que serão destinados para a Secretaria Municipal de Assistência Social, responsável pela doação para as entidades de Mogi Guaçu.

“Estamos convidando toda a população para prestigiar essa noite mágica de harmonias vocais. Será uma noite repleta de cultura e talento vocal. Cada um dos quatro grupos trará sua voz única para criar uma experiência emocionante. Estamos realizando o Encontro de Corais pela segunda vez após a pandemia”, ressaltou o secretário de Cultura, André Sastri.