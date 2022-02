Secretaria de Educação anuncia retorno das aulas para 07 de fevereiro em Artur Nogueira

Volta às aulas acontecerá com 100% da capacidade e respeitando todos os protocolos sanitários

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Educação, anuncia a volta das aulas na Rede Municipal de Ensino para a próxima segunda-feira, dia 7 de fevereiro. O retorno acontecerá nas escolas de Educação Infantil (Pré- Escola) e Ensino Fundamental (1° ao 5° ano) com 100% da capacidade das salas de aula e sem sistemas de rodízio entre os estudantes. A expectativa é que ao menos 4 mil alunos voltem às salas de aula.



Os pais e/ou responsáveis serão orientados sobre os protocolos que deverão continuar sendo seguidos. De acordo com a pasta, a medida vai ao encontro da determinação do Governo de Estado de São Paulo, que retirou a necessidade de distanciamento social de 1 metro entre pessoas e que determinou a volta de 100% dos alunos.

Com isso, os estudantes das EMEIs e EMEFs de Artur Nogueira são obrigados a comparecer presencialmente e só poderão deixar de frequentar as escolas com a apresentação de justificativa médica – caso o aluno pertença aos grupos de risco para a Covid e ou condição de saúde de maior fragilidade.

PROTOCOLOS

As secretarias de Saúde e Educação permanecem orientando os pais/mães, educadores, e seguindo os protocolos sanitários estabelecidos pela Vigilância Sanitária (VISA) e Ministério da Saúde.

Vale destacar que, caso haja agravamento da situação pandêmica nas unidades escolares, a Administração seguirá as diretrizes de suspensão do período (diurno, vespertino ou noturno) em que apresente casos de Covid-19 entre professores ou estudantes, ou suspensão da classe.

A secretaria destaca que o uso de máscara pelos estudantes e funcionários permanece obrigatório para todos; assim como a utilização de álcool em gel nas escolas e equipamentos de proteção individual para professores e demais funcionários; aferição da temperatura; e uso de garrafinhas ou copinhos individualizados.

A pasta destaca que caso a criança apresente algum sintoma gripal em casa, ela não poderá ir à escola e a direção deverá ser comunicada de imediato. Já no caso da criança apresentar sintomas gripais durante a aula, os pais/responsáveis serão comunicados e deverão buscar o aluno imediatamente.

VACINAÇÃO

Importante salientar que a vacinação para o público infantil, de 5 a 11 anos, já está liberada em Artur Nogueira e, até o momento, o município já vacinou cerca de 700 crianças. A imunização ocorre em dois diferentes pontos da cidade, a sala de vacinação da UBS Terezinha Vicensotti e do Espaço Mãe e Filho. O atendimento é das 9h às 11h e de 13h às 14h.

Além disso, há interesse do Poder Executivo Municipal em promover e/ou apoiar ações nas escolas, sejam elas estaduais ou municipais, incentivando a imunização das crianças de 5 a 11 anos, o que contribuirá com a cobertura vacinal de todo o município.