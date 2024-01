Secretaria de Esportes de Jaguariúna Elimina Time Após Briga na Copa Ludi Estrela da Mogiana de Futebol Amador

Na última quarta-feira, dia 17 de janeiro, uma triste cena de violência marcou a 4ª rodada da Copa Ludi Estrela da Mogiana de Futebol Amador, realizada no Ginásio “Azulão” em Jaguariúna. Após o término da partida entre as equipes FAMÍLIA PLANALTO e VIDA MANSA, uma brigada generalizada tomou conta do meio ambiente, gerando preocupação e repúdio por parte dos organizadores e autoridades locais.

Diante dos acontecimentos lamentáveis, a Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Jaguariúna divulgou uma nota oficial para informar sobre as medidas tomadas em relação ao incidente. O tempo que a FAMÍLIA PLANALTO foi eliminada da competição, decisão que visa preservar a integridade e o espírito esportivo da Copa Ludi de Futsal.

Uma nota da secretaria destaca que a eliminação do FAMÍLIA PLANALTO se deu em virtude das ocorrências registradas no Ginásio “Azulão” na noite da última quarta-feira. A briga, que ocorreu ao final da partida contra o VIDA MANSA, foi um episódio que foge aos princípios da competitividade saudável que devem prevalecer em eventos esportivos amadores.

A comunidade esportiva espera que este incidente sirva de lição e incentive a reflexão sobre a importância do comportamento ético e esportivo em eventos esportivos amadores, movimentos sempre à construção de um ambiente mais seguro e respeitoso

