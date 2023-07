Secretaria de Esportes e Lazer de Pedreira está promovendo o Campeonato de Futebol de Salão Veteranos 2023

A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira, está promovendo o Campeonato Municipal de Futebol de Salão Veteranos 2023, com os jogos sendo disputados no Ginásio de Esportes “Vermelhão” do Esporte Clube Santa Sofia e na Quadra de Esportes do Clube Náutico Joaquim Carlos.

A quarta rodada da competição será disputada na Quadra de Esportes do Clube Náutico Joaquim Carlos, na terça-feira, 11 de julho, às 20 horas com o jogo entre Grêmio Choop e LB2 Sistemas. Na quarta-feira, 12 de julho, às 20 horas, Vila Cau e Esporte Clube Santa Sofia e às 20h50, Plasnew e Esporte Clube Jardim Andrade.

GLAUCO MAZZETTO

DICOM – DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA-SP