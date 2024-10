Secretaria de Esportes e Lazer de Pedreira inicia o Campeonato de Futsal Veterano 2024

Nesta segunda-feira, 04 de novembro, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira, inicia o Campeonato de Futebol de Salão Veterano 2024, com os jogos da 1ª Fase sendo disputados no Ginásio de Esportes Dario Zanini “Vermelhão” do Esporte Clube Santa Sofia.

Segundo informou o Secretário Municipal de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato, no total 6 (seis) equipes estarão participando da competição, sendo: LB2 Sistemas, Guerreiros da Fé, Esporte Clube Jardim Andrade, River/Kobayashi, Grêmio Chopp e Esporte Clube Santa Sofia.

Na segunda-feira, 04 de novembro, serão disputados os seguintes jogos: 19 horas – LB2 Sistemas Futebol Clube x Guerreiros da Fé; 20 horas – Esporte Clube Jardim Andrade x River/Kobayashi; 21 horas – Grêmio Chopp x Esporte Clube Santa Sofia.

“Convidamos os esportistas que admiram o Futebol de Salão para acompanharem os jogos do Campeonato Municipal de Veteranos com as partidas desta 1ª Fase sempre as segundas-feiras, no Ginásio de Esportes do Santa Sofia”, ressalta o Secretário de Esportes Patão.