Secretaria de Esportes e Lazer de Pedreira irá dar sequência ao “Torneio Municipal de Bocha”

A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira irá dar sequência, no dia 23 de julho, ao tradicional “Torneio Municipal de Bocha”, com os jogos acontecendo na Cancha de Bocha do Rainha da Paz.

Segundo informou o Secretário Municipal Valdir Carlos Volpato, a cada etapa 2 (duas) duplas estarão disputando os jogos: Baiano e Francisco X Carlão e Ney; Zé Moacir e Antônio Carlos X Curisco e Mineiro; Marcelo e José Henrique X Leitinho e Seninha; Doni e Moacir X Laercio e Anisio; Ditinho e D. São Paulino X Tatão e Nelsinho; Italiano e Coco.

As partidas desta rodada terão início às 9 horas e prosseguirão até às 14 horas, envolvendo 11 duplas de jogadores.