Secretaria de Esportes e Lazer está promovendo o Campeonato Municipal de Futebol Veteranos 2024

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira está promovendo o Campeonato de Futebol Veteranos 2024, com os jogos sendo disputados no Campo do Esporte Clube Santa Sofia, Jardim Triunfo, Jardim Andrade e reunindo no total 9 (nove) equipes.

Os resultados da terceira rodada da competição foram os seguintes: ADC Santana 3×0 Triunfo Veteranos Futebol Clube; Guerreiros da Fé 0x1 Kobayashi Veteranos; Futebol, Cerveja e Churrasco 0x10 Esporte Clube Jardim Andrade Veteranos; Independente Pedreira 0x1 Arsenal Veteranos.

O Campeonato de Futebol Veteranos 2024 terá sequência neste final de semana com jogos na Praça de Esportes “João Castelo” no bairro Jardim Andrade. No sábado, dia 06 de julho, às 13h30 – Esporte Clube Santa Sofia x Guerreiros da Fé; 15 horas – Esporte Clube Jardim Andrade Veteranos x ADC Santana. No domingo, dia 07, às 8h20 – Kobayashi Veteranos x Independente Pedreira; 10 horas – Arsenal Veteranos x Futebol, Cerveja e Churrasco.