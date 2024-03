Secretaria de Esportes e Lazer realiza congresso técnico do Campeonato Municipal de Futebol de Base

Crédito: Divulgação

Encontro ocorreu no dia 11 de março e contou com a presença de 20 representantes das agremiações

Na última segunda-feira, 11 de março, a Secretaria de Esportes e Lazer, através da coordenadoria de Formação Esportiva, realizou o congresso técnico do 14° Campeonato Municipal de Futebol de Base. Compareceram os 20 representantes das agremiações das categorias sub 11, sub 13 e sub 15, totalizando 60 equipes participantes, 20 em cada categoria.

As inscrições foram feitas através do e-mail. Todas as equipes que confirmaram presença na competição já receberam o link para início das inscrições dos atletas e comissão técnica.

Este ano, o campeonato faz parte do Circuito de Eventos de Campinas, com verbas do Ministério de Esportes do Governo Federal e também possui financiamento das verbas impositivas dos vereadores de Campinas.

“Estamos na 14º edição, e cada vez mais as equipes querem participar, por ser muito organizado e importante para os atletas de 9 a 15 anos. Ele é um campeonato que disponibiliza que todas as equipes que possuam as condições mínimas, conforme regulamento, possam concorrer a vaga, já que as inscrições são por ordem de chegada do e-mail com data e horário de início e término”, comentou a coordenadora da Secretaria de Esportes e Lazer, Renata Baronti.

Chaveamento

O chaveamento também foi decidido no congresso, por meio de um sorteio. As equipes foram divididas em 4 grupos de 5 participantes cada. Na primeira fase, todos jogam entre si dentro do grupo, classificando os dois melhores colocados de cada categoria para a disputa das fases eliminatórias.

Abertura e início dos jogos

A cerimônia de abertura está prevista para o dia 20 de abril, enquanto o início dos jogos ocorrerá no dia 27 do mesmo mês.

Divisão dos grupos:

Grupo A

Associação dos Servidores

Ponte Preta Amoreiras

Projeto Bugrinho Estádio

Eurobarcelona

Águias

Grupo B

Boca Júnior

Ponte Preta Paineiras

LM Soccer

Hípica

Cecojam

Grupo C

Projeto Bugrinho Ouro Verde

Ponte Preta Nova Europa

Associação Itajaí

Shalk 09

R9

Grupo D

Clube Bonfim

Ponte Preta Ruy Rodrigues

Projeto Bugrinho Aurélia

Flamenguinho

Revela Soccer